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Capítulo 549 de Sueños de libertad; 28 de abril: Begoña marca distancias con Eduardo

La enfermera no quiere el chófer de la casa de los De la Reina se confunda y le deja las cosas claras.

Capítulo 549 de Sueños de libertad; 26 de abril: Begoña marca distancias con Eduardo
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||69ef2db53ace190007a76433|||Tasio logra que Damián readmita a Paula… ¡justo cuando Carmen regresa a casa!]]

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Paula seguirá trabajando en la grande después de que Damián decidiera echarla después de verla saliendo de la habitación de Tasio.

Todo ha sido gracias a Tasio y la joven se lo agradece. Después, él le deja claro que a partir de ahora solo tendrán una relación laboral.

Damián por fin ha conseguido el perdón de Julia y esto ha provocado un fuerte enfrentamiento entre la niña y Gabriel. Después, Damián se ha enfrentado a su sobrino y le advertido que más pronto que tarde acabará perdiéndolo todo.

Miguel no perdona a su padre, pero le ha pedido que vuelva a casa por lo mal que lo está pasando su madre por su ausencia.

Por otro lado, Gorito ha propuesto a Álvaro un gran robo que podría cambiarlo todo: robar un camión entero cargado de perfumes y así ganar más dinero.

Marta ha conseguido un nuevo hilo por el que tirara gracias a Darío, pero se ha quedado decepcionada al no obtener la respuesta esperada.

No te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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