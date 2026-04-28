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Capítulo 549

Damián se enfrenta a Gabriel y le hace una dura advertencia: “Lo acabarás perdiendo todo”

El patriarca de los De la Reina le deja las cosas claras a su sobrino.

Damián se enfrenta a Gabriel y le hace una dura advertencia: “Lo acabarás perdiendo todo”

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Damián está muy feliz de haberse reconciliado con Julia. La pequeña por fin le ha perdonado después de que Gabriel malmetiera a la niña diciendo mentiras sobre él.

Damián va a hablar con su sobrino y le dice que afortunadamente con Julia no ha podido sembrar su odio, pero que teme que lo haga con Juanito. Le da mucha pena, pero le dice que todo ese odio le acabará pasando factura.

“Lo acabarás perdiendo todo como tu padre”, advirtiéndole que acabará perdiendo a sus hijos, a Begoña y el control de la fábrica recuperando los de la Reina todo lo que él les ha quitado.

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