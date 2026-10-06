Zerrin abraza a Demir creyendo que es Kaya y él estalla de celos: “Serás solo mía”

Zerrin ha tenido una pesadilla que la ha despertado aterrorizada. Sus gritos han alertado a Demir, que ha salido corriendo hacia su habitación para comprobar qué le estaba pasando.

El joven ha intentado tranquilizarla nada más entrar. “Ya está, Zerrin. Estoy aquí y ya nadie puede hacerte daño”, le ha dicho abrazándola. Zerrin, todavía atrapada en la pesadilla, le ha pedido que no la suelte.

Pero Demir no esperaba lo que ha ocurrido después. Zerrin lo ha llamado Kaya y ha comenzado a hablar de él, dejando claro que sigue muy presente en sus pensamientos.

Esto ha enfurecido al empresario y, en un ataque de celos, le ha gritado a su esposa: “Hay que ponerle fin a esto. Te olvidarás de Kaya. Serás mía de una vez por todas. Serás solo mía”. Después, se ha marchado a dormir con más ansia de venganza.