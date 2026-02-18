Antena3
En tierra lejana | 17 de febrero

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió

Cihan se ha visto obligado a confesar que aceptó un matrimonio por conveniencia y permitió el tráfico de armas para evitar una matanza. Lo que no sabía es que esa decisión destruiría a Demir y a la mujer que amaba.

Cihan ha irrumpido en la guarida de los Baybars encontrando a Demir fuera de sí, apuntando a Alya con una pistola. En un intento desesperado por salvarla, Cihan ha pedido que la deje ir, recordándole que la deuda es solo con él. Sin embargo, Demir, consumido por el odio, ha revelado el oscuro motivo de su venganza: la muerte de su padre a manos de la familia de Cihan y el trágico destino de Sheida.

La tensión ha subido de nivel cuando Demir ha obligado a Cihan a confesar un secreto del pasado. Para evitar más matanzas tras la muerte de Suleiman Baybars, Cihan aceptó un trato humillante: permitir el tráfico de armas en sus tierras y casarse con la hija de su enemigo. Lo que Cihan asegura que no sabía es que esa mujer, Sheida, era el amor de la vida de Demir.

Entre gritos y lágrimas, Demir ha confesado que Sheida se suicidó un año después de la boda porque no podía estar con el hombre que amaba. “Hiciste algo peor que matarme”, le ha recriminado Demir a Cihan, culpándolo de haberle arrebatado toda su vida.

Con Alya como testigo de este pasado lleno de sangre y traición, Demir ha amenazado con enseñarles lo que se siente al perder a un ser amado. Por suerte, en un descuido, Cihan le ha quitado el arma y ha salvado a su cuñada.

