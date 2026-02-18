Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 17 de febrero

Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”

La madre de Parla sabe que su vida sigue estando en peligro y se siente más tranquila si Bahar gestiona su patrimonio.

Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Bahar le ha contado ilusionada a Rengin que ha pedido un préstamo al banco para montar su propia clínica y a ella ha ofendido que no tuviese la confianza de pedirle el dinero prestado. Son amigas y quiere ayudarla.

Bahar le recuerda a Rengin que su dinero es suyo y de su hija y que no quiere tocarlo y aprovecha para recordarle que tienen que volver a transferir a la cuenta de la ginecóloga el dinero que le envió antes de su operación.

“Dejémoslo así un tiempo. Por favor, no insistas”, le recalca Rengin a Bahar. La ginecóloga es consciente de que su vida sigue corriendo peligro y si algo llega a pasarle prefiere que su amiga gestione su patrimonio.

Bahar accede esperar más tiempo a devolverle el dinero, pero le asegura que no tocará ni una sola lira para su clínica. La médica está segura de que con el préstamo del banco será suficiente para ponerla en marcha. ¡Nosotros pensamos lo mismo!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”

Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió

Izzet la entrega a Demir Baybars: Alya cae en una emboscada y termina secuestrada
En tierra lejana | 17 de febrero

Izzet la entrega a Demir Baybars: Alya cae en una emboscada y termina secuestrada

El pacto secreto de Cihan y su sobrino a espaldas de Alya: "Si tienes miedo, llámame"
En tierra lejana | 17 de febrero

El pacto secreto de Cihan y su sobrino a espaldas de Alya: "Si tienes miedo, llámame"

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas
En tierra lejana | 17 de febrero

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas

La estancia en Mardin está cambiando al pequeño mucho más rápido de lo que Alya esperaba. Lo que para ella es una cárcel de armas y secretos, para su hijo se ha convertido en un "castillo" lleno de nuevos tíos y una abuela que no piensa dejarle marchar.

Cihan destroza a Mine con suCihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”
En tierra lejana | 17 de febrero

Cihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

Cihan ha ido a ver a Mine buscando un poco de paz después de tanto lío, pero la cosa ha salido fatal. No son novios oficiales y se ven siempre a escondidas, porque él sabe que en su familia eso de las relaciones no es tan fácil.

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

María León

Carol Rovira y María León definen el despacho de Castro y Ochoa: “Caos… pero con sentido”

German Alcarazu

Germán Alcarazu es Nicolás en la segunda temporada de Entre Tierras: "Salir del pueblo le ha hecho descubrir mundo"

Publicidad