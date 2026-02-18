Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”

Bahar le ha contado ilusionada a Rengin que ha pedido un préstamo al banco para montar su propia clínica y a ella ha ofendido que no tuviese la confianza de pedirle el dinero prestado. Son amigas y quiere ayudarla.

Bahar le recuerda a Rengin que su dinero es suyo y de su hija y que no quiere tocarlo y aprovecha para recordarle que tienen que volver a transferir a la cuenta de la ginecóloga el dinero que le envió antes de su operación.

“Dejémoslo así un tiempo. Por favor, no insistas”, le recalca Rengin a Bahar. La ginecóloga es consciente de que su vida sigue corriendo peligro y si algo llega a pasarle prefiere que su amiga gestione su patrimonio.

Bahar accede esperar más tiempo a devolverle el dinero, pero le asegura que no tocará ni una sola lira para su clínica. La médica está segura de que con el préstamo del banco será suficiente para ponerla en marcha. ¡Nosotros pensamos lo mismo!