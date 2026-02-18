Izzet la entrega a Demir Baybars: Alya cae en una emboscada y termina secuestrada

Alya ha llegado a la dirección acordada con la esperanza de dejar atrás a los Albora para siempre, pero al bajar del coche con el pequeño Cihan Deniz, se ha dado cuenta de que Izzet la había vendido. Allí no había billetes de avión, sino una emboscada liderada por Demir Baybars. Al verse rodeada, Alya ha logrado reaccionar a tiempo y ha huido en coche con su hijo en una persecución de infarto por las carreteras de Mardin.

Sin embargo, Demir no ha parado hasta darle caza. Tras una maniobra peligrosa, Alya se ha visto obligada a detener el vehículo. En un acto de puro instinto maternal, al ver que Demir intentaba llevarse al niño, Alya se ha tirado sobre él con todas sus fuerzas. “¡Corre, vete de aquí!”, le ha gritado desesperada a su hijo para que escapara mientras ella intentaba frenar al matón de los Baybars.

La pelea ha sido brutal y desigual. A pesar de que Alya ha luchado con uñas y dientes para proteger a su pequeño, Demir ha conseguido reducirla. El enfrentamiento ha terminado de la peor manera posible: con Alya secuestrada y el niño solo y perdido en mitad del campo.