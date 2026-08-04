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Capítulo 618

Manuela aconseja a Claudia que confiese a Miguel su pasado amoroso, ¡no quiere que renuncie a su historia de amor con él!

La mujer anima a su sobrina a que hable con el doctor Salazar para intentar luchar por su historia de amor con él.

Manuela aconseja a Claudia que confiese a Miguel su pasado amoroso, ¡no quiere que renuncie a su historia de amor con él!

Manuela aconseja a Claudia que confiese a Miguel su pasado amoroso, ¡no quiere que renuncie a su historia de amor con él!

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Ángela Rolo
Publicado:

Después de la dolorosa ruptura entre Claudia y Miguel, Manuela ha visto a su sobrina con una actitud decaída y la ha invitado a que se desahogue con ella para que se sienta algo mejor.

Claudia le ha explicado a su tía que el doctor Salazar, tras haber vivido de cerca la dura historia que ha sufrido Marisol, se ha cerrado a la posibilidad de sufrir por amor.

Lo que más atormenta a la dependienta es que Miguel cree que ella no conoce lo que es el sufrimiento. Manuela le ha propuesto a su sobrina que le confiese a Miguel todo por lo que ha pasado.

Ante las dudas de su sobrina, Manuela ha insistido: “Lo que necesita escuchar es que el dolor se puede sanar con amor”.

La propuesta de Manuela ha sembrado una duda en Claudia, no está segura de que sea buena idea, pero ¿hará caso al consejo de su tía?, ¿le contará a Miguel su historia?

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