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El secreto | Capítulo 9

Serhat mueve sus hilos y consigue que Zeynep encuentre trabajo en el colegio de sus hijas

El empresario ha enviado su currículum al colegio de sus hijas y su recomendación ha terminado dando resultado: Zeynep ha conseguido el puesto.

Serhat mueve sus hilos y consigue que Zeynep encuentre trabajo en el colegio de sus hijas

Serhat mueve sus hilos y consigue que Zeynep encuentre trabajo en el colegio de sus hijas

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Durante la entrevista, la responsable del centro ha repasado su experiencia y formación. “Has participado en seminarios de psicología infantil y adolescente. Eres perfecta para el puesto de orientadora escolar”, le ha explicado.

Zeynep ha aclarado que su especialidad es la literatura, pero la entrevistadora le ha ofrecido el puesto. “Ahora mismo necesitamos una orientadora. Seguro que los alumnos estarán muy bien contigo”.

La joven, que no tiene trabajo y lleva mucho tiempo luchando por un puesto, ha aceptado con ilusión. Poco después, Zeynep ha llamado a Serhat para darle las gracias. “¿Aún sigues enfadada y llamas para gritarme?”, le ha preguntado él. Pero esta vez la llamada tenía otro motivo: “Para darte las gracias, en realidad. Justo ahora acaban de darme el puesto”.

Zeynep ha reconocido que su currículum era bueno, pero también que la ayuda de Serhat había sido decisiva. “Si me han dado este trabajo ha sido gracias a ti. Lo admito. Te debo una”. Serhat no ha dejado pasar la oportunidad de bromear con ella: “Me invitarás a cenar con tu primer sueldo”.

La joven ya tiene trabajo y, además, estará mucho más cerca de las hijas de Serhat. ¡Qué gran noticia!

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