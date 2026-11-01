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Mejores momentos | Capítulo 7

Lucía y Tristán planean fugarse juntos: "No aguanto ni un minuto más en esa casa"

Lucía no soporta seguir viviendo con su marido y quiere marcharse lejos con su hijo y con Tristán, quién promete ayudarla.

Lucía y Tristán planean fugarse juntos: "No aguanto ni un minuto más en esa casa"

Lucía y Tristán planean fugarse juntos: "No aguanto ni un minuto más en esa casa"

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Patri Bea
Patri Bea
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Lucía no soporta más la presencia de su marido. Intentó confiar en que había cambiado y estuvo a punto de renunciar a lo que siente por Tristán por su hijo, pero eso se acabó. Después de la bofetada que recibió ayer, Lucía ha decidido coger a Tristán por banda en el muelle para hablar con él.

"Necesito que me ayudes a marchar de aquí. No aguanto ni un minuto más en esa casa y no quiero que Bruno se críe ahí", le dice Lucía a Tristán sin que nadie la escuche. Quiere coger a su hijo y dejar Bastuel lo antes posible.

Tristán le asegura que la ayudará, pero se irá con ellos. No le importa pasarse una vida escondidos mientras pueda estar con la mujer que ama. Los dos se funden en un apasionado beso y comienzan a pensar un plan. ¿Lograrán ser felices lejos de Héctor?

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