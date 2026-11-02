Tibet amenaza con llevarse a Kader a un internado y chantajea a Zeynep: “Si te quedas en mi casa, puede que reconsidere”

Nada más verla, Tibet ha preguntado por Kader. “¿No ha venido la niña?”, ha querido saber. Zeynep le ha reprochado que hasta ahora no se haya preocupado por ella y que, después de todo lo ocurrido, pueda comportarse como si nada hubiera pasado.

“Su madre ya le ha hecho daño. No quiero que se lo hagas tú también”, le ha advertido Zeynep. También le ha echado en cara su actitud cuando conoció a Kader: “Berrak no se ha comportado como una madre con la hija que parió. Y cuando tú la viste, hiciste como si nada. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Qué clase de personas sois? Me lo pregunto en serio”.

Él ha tratado de justificar su comportamiento asegurando que, hasta que no se conoció la verdad, la pequeña era una desconocida para él. Pero Zeynep no ha aceptado su explicación: “Si no se supiera la verdad, seguirías comportándote como si no la conocieras”. Entonces Tibet le ha comunicado su decisión: “Dile a Serhat que me llevaré a la niña”.

Los planes del empresario son claros: “La enviaré a un internado”. Al ver lo unidas que están Zeynep y Kader, le ha hecho una propuesta: “Si te quedas en mi casa para cuidar de ella, puede que reconsidere el internado”.

Zeynep no daba crédito a lo que acababa de escuchar. Negándose por completo a ambas cosas, se ha marchado dejando claro lo que piensa de él: “Hacías buena pareja con Berrak. Deberíais retomar lo vuestro. Así no salpicáis a los demás con vuestra mierda”.