Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto | Capítulo 9

Serhat descubre cómo Berrak se ha quedado embarazada para impedir el divorcio: “Es nuestro bebé”

Zeynep ha puesto a Serhat sobre aviso: Berrak está diciendo que está embarazada. Él, sorprendido, ha asegurado que no puede ser. Pero una llamada a la clínica le ha revelado toda la verdad.

Serhat descubre cómo Berrak se ha quedado embarazada para impedir el divorcio: “Es nuestro bebé”

Serhat descubre cómo Berrak se ha quedado embarazada para impedir el divorcio: “Es nuestro bebé”

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Ante las dudas, Serhat ha llamado a la clínica para averiguar qué había ocurrido. Allí le han recordado que Berrak decidió congelar embriones cuatro años atrás, antes de someterse al tratamiento contra el cáncer.

Tal y como le han dicho, su esposa acudió a la clínica hace unas semanas para someterse a una transferencia de embriones. El procedimiento ha funcionado y el embarazo está en marcha.

Serhat se ha quedado en shock al descubrirlo. Poco después se ha encontrado con Berrak y ella no ha tardado en confirmar que sabía perfectamente que acabaría descubriendo la verdad. “Sabía que acabarías dándote cuenta”, le ha dicho.

Entonces ella ha utilizado a ese futuro hijo para intentar manipularlo: “Si sigues insistiendo en divorciarte, tendré el bebé y lo daré en adopción como a Kader”.

Serhat acaba de descubrir hasta dónde ha sido capaz de llegar su esposa para evitar divorciarse. Ahora tendrá que decidir si permite que este embarazo cambie sus planes o si mantiene su decisión.

“¿Te has enamorado de quien no debías?”: Serhat quiere saber qué oculta Zeynep

“¿Te has enamorado de quien no debías?”: Serhat quiere saber qué oculta Zeynep

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

Serhat descubre cómo Berrak se ha quedado embarazada para impedir el divorcio: “Es nuestro bebé”

Serhat descubre cómo Berrak se ha quedado embarazada para impedir el divorcio: “Es nuestro bebé”

Alya se enfrenta a Sadakat

¿Tendrá Boran que renunciar a Alya? Esta noche, ella deja claro que no piensa abandonar a Cihan

“¿Te has enamorado de quien no debías?”: Serhat quiere saber qué oculta Zeynep

“¿Te has enamorado de quien no debías?”: Serhat quiere saber qué oculta Zeynep

Tibet amenaza con llevarse a Kader a un internado y chantajea a Zeynep: “Si te quedas en mi casa, puede que reconsidere”
El secreto | Capítulo 9

Tibet amenaza con llevarse a Kader a un internado y chantajea a Zeynep: “Si te quedas en mi casa, puede que reconsidere”

Serhat mueve sus hilos y consigue que Zeynep encuentre trabajo en el colegio de sus hijas
El secreto | Capítulo 9

Serhat mueve sus hilos y consigue que Zeynep encuentre trabajo en el colegio de sus hijas

“Ya no somos familia”: Sevim abofetea a Berrak y la echa de casa tras descubrir toda la verdad
El secreto | Capítulo 9

“Ya no somos familia”: Sevim abofetea a Berrak y la echa de casa tras descubrir toda la verdad

Después de haberla tratado siempre como a una hija, la madre de Serhat se ha enfrentado a ella y le ha dejado claro que ya no quiere volver a verla en su casa.

Hayal e Ilkim descubren por Serhat que Kader es su hermana: ¡Berrak se queda sin escapatoria!
El secreto | Capítulo 9

Hayal e Ilkim descubren por Serhat que Kader es su hermana: ¡Berrak se queda sin escapatoria!

Las chicas han descubierto que Kader es su hermana y que Berrak la dio en adopción cuando nació. La confesión ha provocado el enfado de las dos, que no han podido perdonar a sus padres todo lo que han ocultado.

"Jamás le pondría una mano encima": Héctor vuelve a mentir a Tristán para conseguir su perdón

"Jamás le pondría una mano encima": Héctor vuelve a mentir a Tristán para conseguir su perdón

Lucía y Tristán planean fugarse juntos: "No aguanto ni un minuto más en esa casa"

Lucía y Tristán planean fugarse juntos: "No aguanto ni un minuto más en esa casa"

Beatriz, Juanito y Begoña en el capítulo 682 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña, decidida a alejar a Beatriz de sus vidas para siempre

Publicidad