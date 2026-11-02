Serhat descubre cómo Berrak se ha quedado embarazada para impedir el divorcio: “Es nuestro bebé”

Ante las dudas, Serhat ha llamado a la clínica para averiguar qué había ocurrido. Allí le han recordado que Berrak decidió congelar embriones cuatro años atrás, antes de someterse al tratamiento contra el cáncer.

Tal y como le han dicho, su esposa acudió a la clínica hace unas semanas para someterse a una transferencia de embriones. El procedimiento ha funcionado y el embarazo está en marcha.

Serhat se ha quedado en shock al descubrirlo. Poco después se ha encontrado con Berrak y ella no ha tardado en confirmar que sabía perfectamente que acabaría descubriendo la verdad. “Sabía que acabarías dándote cuenta”, le ha dicho.

Entonces ella ha utilizado a ese futuro hijo para intentar manipularlo: “Si sigues insistiendo en divorciarte, tendré el bebé y lo daré en adopción como a Kader”.

Serhat acaba de descubrir hasta dónde ha sido capaz de llegar su esposa para evitar divorciarse. Ahora tendrá que decidir si permite que este embarazo cambie sus planes o si mantiene su decisión.