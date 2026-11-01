"Jamás le pondría una mano encima": Héctor vuelve a mentir a Tristán para conseguir su perdón

Tras la pelea ocurrida ayer en su casa, Héctor se ha dado cuenta de que Tristán no sólo sabe que él trata mal a Lucía, si no que siente algo por ella. Por eso, ha querido ir a hablar con él a solas para aclarar lo que está pasando.

"¿Qué tienes con mi mujer? Si hay algo, lo entiendo. Me ha costado asumirlo, pero lo entiendo", dice falsamente Héctor a Tristán para que su amigo confiese la verdad. Sin embargo, el marinero es inteligente y desvía la pregunta para que Héctor le jure que no ha vuelto a ponerle una mano encima a su esposa.

Como era de esperar, el hijo de Dolores niega haber vuelto a pegar a Lucía y Tristán finge creerlo y hace las paces con él para poder seguir en marcha con su plan de huir de Bastuel con ella y Bruno. ¿Lo conseguirán?