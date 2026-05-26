“¡Me avergüenza que seas mi hijo!”: Ecmel abofetea a Sahin en prisión

El reencuentro entre Ecmel y su hijo Sahin en la cárcel no ha sido precisamente emotivo. Nada más verlo, su padre le ha dado un tremendo bofetón en toda la cara. "¿Qué has hecho? ¿Pero qué haces? Justo cuando todo iba bien y por fin eras un hombre del que podía decir orgulloso '¡Ese es mi hijo!'. ¿Por qué lo has hecho, Sahin?", le ha gritado.

Sahin ha intentado justificarse en vano. Ecmel, cada vez más enfadado, ha seguido increpándole: "Tenías que matar a Kaya y matas a Mahmud. ¿Has perdido el juicio o qué? ¿Te has vuelto loco? Lo que tenías que hacer era limpiar el honor de tu hermana. Pero tú, en lugar de eso, has disparado y matado a mi mejor aliado".

La situación ha llegado a un punto crítico cuando Ecmel ha intentado lanzarse sobre él: “¡Te juro que te mato aquí mismo! ¡Quitadlo de mi vista antes de que lo haga!”. Los presentes han tenido que sujetarlo con fuerza para evitar que todo terminara en una tragedia mayor.

Sin ver el gran corazón que tiene Sahin, Ecmel lo ha despreciado: “Me avergüenza decir que eres mi hijo”. Sahin se ha quedado roto y sabiendo que, tras sus actos, ha perdido para siempre el respeto de su padre.

¿Por qué Sahin salvó a Kaya?

A pesar de que últimamente se había convertido en el mayor enemigo de sus primos, Sahin ha demostrado que la sangre tira más que el rencor. En el momento crítico, cuando Mahmut apuntaba a Kaya dispuesto a volarle la cabeza y Sedat tenía a Alya como rehén, Sahin forcejeó con Mahmut y acabó matándolo.

Lo hizo sabiendo que el precio sería su libertad. Pero prefirió sacrificarse antes que permitir que la tragedia se llevara por delante a su familia. Ahora, detenido y en la cárcel, Sahin carga con las consecuencias de un disparo que, aunque salvó a Kaya, le ha costado todo lo que tenía.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas