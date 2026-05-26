En tierra lejana | Capítulo del 26 de mayo
Alya, decepcionada por los engaños de Cihan: "Mis dos maridos no han dejado de mentirme"
Las mentiras del jefe del clan han terminado por romper la confianza de Alya, que ya no piensa perdonarle ni una más.
La doctora ha empezado el interrogatorio preguntándole por el intento de suicidio de Mine cuando se enteró de que iban a casarse. Cihan, muy molesto, le ha dicho que no hable de cosas que no sabe, pero ella no se ha callado. Le ha echado en cara que le prometiera a Mine que su boda sería solo de mentira. Al verse acorralado, Cihan ha dicho que solo le contó la verdad a su novia, lo que ha enfadado aún más a Alya: "¿Y por qué no me lo contaste a mí también? ¿Por qué me mentiste?".
Viendo que volvían a lo mismo, Alya ha sacado su mejor carta: el misterioso USB que Mine metió en su bolso. La doctora ha ido a por todas y le ha preguntado cómo su amante sabía la contraseña. Cihan ha intentado hacerle creer que está loca y que esa clave la puso Boran, pero Alya le ha parado los pies por completo.
Cihan, muy cerrado, ha respondido que eso es solo asunto suyo, y ahí es cuando Alya ha explotado del todo. Rota de dolor, le ha recordado que está harta de vivir rodeada de engaños: "Mis dos maridos no han dejado de mentirme. Me ocultan una cosa detrás de otra y he tenido que enterarme por la novia de mi actual marido".
La decepción de Alya es tremenda y la confianza entre los dos se ha roto en mil pedazos. ¿Podrá Cihan arreglar las cosas después de esta tremenda bronca o es el final de su matrimonio? No te pierdas los próximos capítulos de En tierra lejana.
