Alya anima a Zerrin a no renunciar a Kaya y Cihan descubre su lado más humano

Alya ha ido a visitar a Zerrin al hospital para ver cómo seguía. La joven estaba mucho mejor de salud, pero con el alma rota por toda la presión que está recibiendo de sus padres.Zerrin ha confesado que se siente muy culpable porque, si hubiera hecho caso a su familia, Kaya no estaría ahora mismo en el calabozo, pero tiene claro que su primo no quiere renunciar a ella por nada del mundo.

Entonces, Alya le ha preguntado si ella sería capaz de renunciar a Kaya. La respuesta de Zerrin ha sido un "no" rotundo, dejando claro que siempre lo lleva en su corazón y que el amor es como estar atrapado en la otra persona.Alya, emocionada por sus palabras, le ha explicado que enamorarse es lo más fácil del mundo, pero que lo que desgarra por dentro es intentar olvidar a alguien a quien quieres de verdad.

Zerrin se sentía muy perdida y le ha preguntado a Alya qué debe hacer, ya que tiene pánico a que su padre no la perdone o a que la saquen de la universidad para casarla con cualquiera. La situación es desesperante para la joven, que ve cómo su familia quiere usarla para hundir a Kaya. Alya le ha pedido que escuche a su corazón por encima de todo, porque si no lo hace, jamás podrá conocer la verdadera felicidad en su vida.

El consejo de la doctora ha sido una auténtica declaración de guerra a favor del amor. Le ha dicho a Zerrin que debe ser valiente y que no puede rendirse, aunque ese fuego que tienen en el interior a veces queme.

Lo que ninguna de las dos sabía es que Cihan estaba pegado a la puerta escuchando cada palabra de la conversación. Al oír cómo Alya defendía los sentimientos de los enamorados, el jefe de los Albora se ha quedado muy pensativo y conmovido.