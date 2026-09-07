Capítulo 642 de Sueños de libertad; 7 de septiembre: Damián exige a Tasio escribir una carta a Carmen

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Pablo ha recibido la mejor de las noticias: el tumor es benigno y su vida no corre peligro. Los Salazar no han podido contenerse las lágrimas ante esta magnífica noticia.

Además, Salva ha visitado a Pablo en el hospital. El asesor financiero ha tenido unas bonitas palabras para el cantinero, que no se ha atrevida a contarle que ha roto con su hija.

Mientras tanto, Roque le ha confesado a Eduardo su deseo de vender la empresa y viajar por el mundo.

El joven quiere seguir los pasos de su padre… ¡y le ha propuesto que le acompañe! ¿Aceptará el chófer?

En otro orden de cosas, Beatriz y Gabriel han protagonizado una fuerte discusión que ha llevado al director de la fábrica a amenazar a Begoña con enseñarle las fotos a Valentina si no devuelve a su origen el dinero que le guarda Digna. ¿Cederá a los chantajes del villano o se negará por completo?

Además, mientras que Marta le ha dado más margen a Fina para que entregue la campaña de los perfumes ante las exigencias del marchante, Bianca ha logrado quedarse a dormir en su piso. ¿Lo descubrirá la hija de Damián?

Finalmente, Damián le ha pedido a Tasio que se esfuerce por recuperar su matrimonio con Carmen, ¡y le ha exigido escribirle una carta! ¿Cumplirá el joven con los deseos de su padre?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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