Sadakat abraza por primera vez a su nieto y acusa a Alya de la muerte de Boran

Alya y Cihan Deniz han llegado a la mansión de los Albora, donde han conocido a varios miembros de la familia. Sadakat, la matriarca, ha recibido al niño con los brazos abiertos. Para ella, él es lo único que le queda de su hijo Boran.

El pequeño, que no la conocía, le ha preguntado a su tío Cihan quién era. Después, con una ternura que ha conmovido a todos, le ha dicho: “Lo siento muchísimo, abuela”.

Pero ese momento tierno se ha roto en cuanto Alya ha intentado acercarse para darle el pésame. La madre de los Albora ha retirado la mano, culpándola de la muerte de su hijo: “¿Conducías tú el coche, verdad?”.

La tensión ha aumentado al instante. La matriarca ha pedido a Cihan que se lleve al niño, pero Alya lo ha abrazado fuerte antes de dejarlo ir. “¿Cómo puede ser tan cruel delante de mi hijo?”, le ha reprochado, completamente rota.

Suegra y nuera no han empezado con buen pie. Tras este duro enfrentamiento, la familia se ha preparado para el funeral de Boran, el motivo que los ha reunido en Mardin en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.