Capítulo 1

Sadakat abraza por primera vez a su nieto y acusa a Alya de la muerte de Boran

Sadakat ha conocido por fin al hijo de Boran, el único vínculo que le queda de él. Sin embargo, el dolor la ha desbordado y ha arremetido contra Alya, a quien culpa de la muerte de su hijo.

Sadakat y Cihan Deniz

Alya y Cihan Deniz han llegado a la mansión de los Albora, donde han conocido a varios miembros de la familia. Sadakat, la matriarca, ha recibido al niño con los brazos abiertos. Para ella, él es lo único que le queda de su hijo Boran.

El pequeño, que no la conocía, le ha preguntado a su tío Cihan quién era. Después, con una ternura que ha conmovido a todos, le ha dicho: “Lo siento muchísimo, abuela”.

Pero ese momento tierno se ha roto en cuanto Alya ha intentado acercarse para darle el pésame. La madre de los Albora ha retirado la mano, culpándola de la muerte de su hijo: “¿Conducías tú el coche, verdad?”.

La tensión ha aumentado al instante. La matriarca ha pedido a Cihan que se lleve al niño, pero Alya lo ha abrazado fuerte antes de dejarlo ir. “¿Cómo puede ser tan cruel delante de mi hijo?”, le ha reprochado, completamente rota.

Suegra y nuera no han empezado con buen pie. Tras este duro enfrentamiento, la familia se ha preparado para el funeral de Boran, el motivo que los ha reunido en Mardin en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Toda historia tiene dos narradores: Esta noche conocemos la versión de Ferit sobre su ruptura con Seyran

Los celos de Sinan amenazan su relación con Seyran: “¿Vamos a vivir con nuestro pasado o nuestro futuro?”

¿Quién ha recibido el disparo? El forcejeo entre Cihan y Alya acaba en sangre

“Me destrozaron la vida”: Demir Baybars siembra el pánico al confesarle a Alya su odio por Boran

¡Ajuste de cuentas en los Albora! Ecmel reaparece para maldecir a los suyos en el entierro de Boran

“No sois gente normal”: Alya se planta tras ser acusada de traicionar al hombre que amaba

“Me pegaste embarazada”: Nare se rompe al recibir la llamada de Özkan

Nare ya estaba destrozada por la muerte de Boran, pero justo antes del funeral le ha caído otra bomba. Ha sonado el móvil y, al ver quién era, se le ha helado el cuerpo: Özkan.

“Quiero estar entre tus brazos”: el beso frustrado de Kaya y Zerrin que confirma su amor prohibido

En mitad del luto por Boran, la chispa entre Kaya y Zerrin ha vuelto a saltar. Los primos, que parecen arrastrar una historia de amor desde hace tiempo, se han visto a escondidas en un encuentro cargado de deseo y miedo a partes iguales.

Fidan se niega a dar el pésame a los Albora y culpa a Sadakat: “Es un castigo divino”

“El niño se queda”: Cihan impide que Alya se marche de la mansión con su hijo

