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Capítulo 614

Bianca sorprende a Fina con un tierno regalo y una inesperada confesión: “No te quiero perder, eres muy importante para mí”

La fotógrafa y su expareja han tenido una conversación después de que la pintora conociera a Marta.

Bianca sorprende a Fina con un tierno regalo y una inesperada confesión: “No te quiero perder, eres muy importante para mí”

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¡La llegada de Bianca a Sueños de libertad está revolucionando las vidas de Marta y Fina!

Después de que la fotógrafa se reencontrara inesperadamente con su expareja, han vuelto a quedar para recorrer las calles de Toledo y Bianca ha decidido sorprenderla con un souvenir en forma de collar: “Una joya para otra joya”.

Fina ha agradecido este tierno regalo, pero seguidamente le ha preguntado su opinión sobre Marta: “Estaba preocupada porque no sabía si te iba a molestar después de lo que tuvimos”.

La pintora no ha dudado en reconocer que Marta es una mujer muy admirable y que se alegra de verla con alguien que la ama. Y aunque ha confesado que su ruptura le dolió, le ha reconocido a Fina que a ella le basta con verla feliz.

Además, Bianca le ha dejado claro que no vino a Toledo para reprocharle nada, sino porque quiere mantener una buena amistad: “No te quiero perder, eres muy importante para mí”.

Finalmente, Fina le ha confesado que ella también es muy importante y que no quiere perderla: “Te debo mi vida”. ¿Será cierto que Bianca solo quiere mantener una amistad?

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