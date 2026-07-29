Bianca sorprende a Fina con un tierno regalo y una inesperada confesión: “No te quiero perder, eres muy importante para mí”

¡La llegada de Bianca a Sueños de libertad está revolucionando las vidas de Marta y Fina!

Después de que la fotógrafa se reencontrara inesperadamente con su expareja, han vuelto a quedar para recorrer las calles de Toledo y Bianca ha decidido sorprenderla con un souvenir en forma de collar: “Una joya para otra joya”.

Fina ha agradecido este tierno regalo, pero seguidamente le ha preguntado su opinión sobre Marta: “Estaba preocupada porque no sabía si te iba a molestar después de lo que tuvimos”.

La pintora no ha dudado en reconocer que Marta es una mujer muy admirable y que se alegra de verla con alguien que la ama. Y aunque ha confesado que su ruptura le dolió, le ha reconocido a Fina que a ella le basta con verla feliz.

Además, Bianca le ha dejado claro que no vino a Toledo para reprocharle nada, sino porque quiere mantener una buena amistad: “No te quiero perder, eres muy importante para mí”.

Finalmente, Fina le ha confesado que ella también es muy importante y que no quiere perderla: “Te debo mi vida”. ¿Será cierto que Bianca solo quiere mantener una amistad?

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