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EN TIERRA LEJANA
Alya desafía a Sadakat con un incendio en la mansión Albora: "Esta mansión también es mi casa"
La tensión alcanza su punto más alto en En tierra lejana cuando Alya prende fuego a la entrada de la mansión y se enfrenta sin miedo a Sadakat delante de toda la familia.
Lejos de rendirse, Alya regresa a la mansión Albora decidida a recuperar a su hijo. Su respuesta a las amenazas de Sadakat es incendiar la entrada de la casa y dejar claro que no piensa abandonar su lucha.
La discusión entre ambas se recrudece cuando Alya planta cara a la matriarca con una firme declaración, protagonizando uno de los momentos más intensos y decisivos de En tierra lejana.
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