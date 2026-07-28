Alya desafía a Sadakat con un incendio en la mansión Albora: "Esta mansión también es mi casa"

Lejos de rendirse, Alya regresa a la mansión Albora decidida a recuperar a su hijo. Su respuesta a las amenazas de Sadakat es incendiar la entrada de la casa y dejar claro que no piensa abandonar su lucha.

La discusión entre ambas se recrudece cuando Alya planta cara a la matriarca con una firme declaración, protagonizando uno de los momentos más intensos y decisivos de En tierra lejana.

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