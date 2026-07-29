“Bianca sabe que yo te he escogido a ti”: Fina reafirma su amor ante los miedos de Marta

La llegada de Bianca a Toledo ha alarmado a Marta y, después de conocerla en persona, se siente más insegura que nunca.

Aunque la hija de Damián ha tratado de ocultar este pensamiento, no ha podido evitar confesarle a Fina que teme que la pintora haya llegado a la colonia para reconquistarla: “Va a luchar por ti”, le ha advertido.

Fina ha tratado de tranquilizar y le ha dejado claro que la argentina ya ha pasado página: “Bianca sabe que yo te he escogido a ti”.

Sin embargo, estas palabras no han animado a Marta, que ha comenzado a plantearse numerosas suposiciones en las que la fotógrafa podría acercarse en su expareja: “¿Y si decidiera quedarse aquí cambiaría algo?

Sean como sean las intenciones de Bianca, Fina ha dejado muy claro a Marta que nada ha cambiado y que su relación es igual de especial que siempre: “Lo único que ha cambiado es que estoy más enamorada de ti y te quiero cada día más”.

Nuestras #Mafin han puesto fin a esta conversación con un romántico beso. ¿Podrá Marta ver las cosas de distinta manera o seguirá desconfiando de Fina?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas