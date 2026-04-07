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En tierra lejana | 6 de abril

Alya desenmascara el sucio plan de Demir para hundir a los Albora y avisa a Cihan

La doctora ha pillado al enemigo de Cihan planeando la compra de la casa de Fidan a través de un testaferro en una jugada maestra para destruirlos.

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Alya desenmascara el sucio plan de Demir para hundir a los Albora y avisa a Cihan

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La tensión ha estallado en casa de los Albora cuando Alya ha escuchado a Demir hablando por teléfono con un tal Tufan. La doctora ha pillado al enemigo de Cihanplaneando la compra de la casa deFidan a través de un testaferro.

Demir ha ordenado transferir el dinero de inmediato para hacerse con las escrituras y así ejecutar su venganza. Su objetivo es dejar a la familia en la calle usando a un peón fácil de engañar, aprovechando que las defensas de los Alboraestán más bajas que nunca por los últimos conflictos.

Alya no se lo ha pensado dos veces y ha llamado a Cihan para contarle toda la verdad. El jefe de los Albora se ha quedado en shock al descubrir que su propia madre, Sadakat, le ha dado el poder notarial a su tío Hassanpara vender la propiedad a espaldas de todos. Cihan ha escuchado con rabia cómo su madre ha servido en bandeja de plata la cabeza de los suyos al mismísimo Demir.

Alya ha alertado a Cihan de que las escrituras van directas a manos de su peor enemigo si no frena la operación de inmediato. No cabe duda de que este chivatazo ha cambiado las reglas del juego, y ahora Cihan se prepara para una guerra contra su enemigo.

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Cihan empieza a mirar a Alya con otros ojos y descubre que ya no le es indiferente

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