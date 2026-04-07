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En tierra lejana | 7 de abril

"¿Dónde estuviste anoche?": Alya acorrala a Cihan sin sospechar el secreto que oculta su marido

Aunque la doctora intenta disimular su interés, sus palabras en el coche han dejado a Cihan contra las cuerdas: ella quiere saber si hay otra mujer en su vida.

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Alya acorrala a Cihan sin sospechar el secreto que oculta su marido

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Cihan le ha reprochado a Alya que critique su poder, pero no haya dudado en usar su nombre para salvarse. No entiende que se proclame su mujer solo cuando le conviene.

Alya se ha defendido asegurando que no tenía otra opción. Ha explicado que recibió una nota y que actuó sin pensar al no encontrarle en casa. También le ha echado en cara su actitud, molesta porque parecía más preocupado por las formas que por el peligro que había corrido.

La discusión ha ido a más cuando han empezado a reprocharse lo que pasó horas antes. Cihan le ha recordado que fue ella quien le dijo que podía irse y hacer lo que quisiera, dejando claro que su matrimonio es mentira. Entre reproches, los dos han dejado ver que se importan más de lo que quieren admitir.

Sobre Zeynep, Alya ha insistido en que debe quedarse en casa para protegerla, pero Cihan no lo ve claro. Cree que tenerla cerca puede ser un problema y darle a Sadakat la oportunidad perfecta para ir contra ella.

“Te convertirás en un sultán”, le ha soltado Alya con sarcasmo ante la idea de que su casa se llene de mujeres enviadas por su madre. ¿Qué consecuencia habrá ahora para ambos?

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