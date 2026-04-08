El arriesgado plan de Alya para que Zerrin vea a Kaya a escondidas antes de su entrada en prisión

Con el miedo en el cuerpo, los primos han protagonizado el reencuentro más esperado y peligroso. "Escucha, no podrán conmigo mientras te tenga entre mis brazos", le ha jurado un Kaya que, a pesar de estar contra las cuerdas, solo tiene ojos para ella.

Zerrin, rota de dolor al ver al hombre que ama a punto de entrar en prisión, le ha suplicado que no la deje sola: "Quédate aquí conmigo".

Alya, que vigilaba cada sombra para evitar que los descubrieran, ha tenido que intervenir ante el riesgo de que llegaran los agentes. "Me estáis poniendo en un compromiso, tenéis que salir ya", les ha advertido, consciente de que si Sadakat o Cihan se enteran de esta traición, las consecuencias serán terribles. Pero el amor ha podido más que el miedo, y Kaya le ha hecho una promesa sagrada a su prima antes de separarse: "Saldré, no te abandonaré jamás. Prometido".

Zerrin se ha marchado con el corazón en un puño, agradeciendo a Alya lo que ha hecho por ella. ¿Cuánto tiempo pasará Kaya en prisión? ¿Sobrevivirá al infierno que le espera entre rejas o será este el último adiós de los primos?