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Capítulo 534 de Sueños de libertad; 7 de abril: Tasio le oculta a Carmen su desliz con Paula

El joven prefiere no decirle nada e intenta solucionar los problemas en su matrimonio.

Capítulo 534 de Sueños de libertad; 7 de abril: Tasio le oculta a Carmen su desliz con Paula

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Andrés y Valentina tienen una bonita cita que simboliza lo que podría ser el comienzo de su relación. Valentina le ha dicho a Andrés que no va a ser fácil, pero él está dispuesto a asumir este reto.

Por otro lado, Pelayo ha preguntado a Begoña por Antonia, quien en realidad es Beatriz. Le suena mucho su cara y ella teme que le haya reconocido. ¿Se qué se conocerán?

Miguel se ha quedado destrozado tras descubir la infidelidad de su padre y le ha pedido perdón a su madre. Mientras, Mabel se ha enfrentado su padre con unas palabras muy duras que han dejado hunido al patriarca de los Salazar. ¿Conseguirá algún día que su familia le perdone?

Álvaro y Gorito hacen su primer robo juntos. Ambos se compinchan para robar la cartera de un hombre.

Y Tasio ha preferido no decirle la verdad a Carmen sobre su beso con Paula. Pero su sentimiento de culpa es tan fuerte que ha intentando ganarse a su mujer. Finalmente el matrimonio se ha reconciliado.

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Capítulo 534 de Sueños de libertad; 7 de abril: Tasio le oculta a Carmen su desliz con Paula

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