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En tierra lejana | 7 de abril

“Ni una maldita vez he sonreído”: Fidan se rebela contra sus hijos y encierra a Zerrin tras su traición

Tras años de silencio y sufrimiento, Fidan no ha podido más. Ver cómo sus hijos, Zerrin y Sahin, parecen ciegos ante la crueldad de la matriarca y las manipulaciones de los enemigos ha sacado su lado más oscuro.

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Fidan se rebela contra sus hijos y encierra a Zerrin tras su traición

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Fidan, con el alma rota, ha acorralado a sus hijos para escupirles una verdad que llevaban tiempo ignorando. "Explicadme por qué no me hacéis caso", les ha gritado, fuera de sí al ver que Zerrin ha llegado a declarar a favor de Kaya, poniéndose del lado de quien quiere destruirlos.

Con el corazón en la mano, les ha recordado el calvario que vive desde que entró en esa casa: "Sabéis que no he sonreído ni una sola vez. Desde que formo parte de esta familia, ni una maldita vez he sonreído".

La mujer de Ecmel, que sigue sufriendo la ausencia de su marido en la cárcel, ha recordado cómo Sadakat intentó incluso quitarle su casa, no piensa permitir que su hija siga cometiendo errores fatales. Para cortar de raíz su relación con Kaya, ha tomado una decisión: "Zerrin, no volverás a la facultad. Ni saldrás de esta habitación".

Zerrin, que no podía creer que su madre le cortara las alas de esa manera, ha intentado protestar, pero Fidan la ha callado: "Ya me has oído". En medio de un clan Alboraque se cae a pedazos por las guerras internas, Fidan prefiere tener a su hija presa en casa antes que verla con Kaya.

La guerra en la mansión ha pasado de las palabras a los hechos, y Fidan ya no piensa dar ni un paso atrás.

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