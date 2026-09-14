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Capítulo 647

Gabriel humilla a Paula y amenaza con despedirla: “Tú estás aquí por ser la querida de uno de los accionistas y no por tus capacidades”

El director de la fábrica, fuera de sí, carga contra la dependienta.

Paula y Claudia

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Gabriel está muy enfadado. Una de las dependientas intentó vender a una clienta un perfume De la Reina en vez de uno de Brossard y el empresario se ha enterado y ha cargado contra ellas.

Claudia ha intentado calmarle y ha intentado proteger a Paula, que es quien tuvo ese malentendido con esa clienta, pero finalmente la joven ha reconocido ante él que ella es la única culpable.

Gabriel ha perdido todavía más los papeles y se ha enfrentado a ella humillándola. No entiende que ella tenga que atender a alguien cuando ella está ahí solo por ser la querida de unos de los accionistas.

“Un error más y te pongo de patitas en la calle”, le ha dicho Gabriel muy enfado y dejando a la Paula totalmente desolada.

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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