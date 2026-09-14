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Capítulo 647

El plan de Tasio para echar a Gabriel de la empresa: boicotear el pedido americano de Brossard

El hijo de Damián está dispuesto a todo con tal de pararle los pies a su primo.

Tasio

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Tasio no va a permitir que Gabriel se salga con la suya y le propone a Damián y a Digna un plan: boicotear la producción del pedido americano de Brossard para que así eso desprestigie a Gabriel.

Hugo Brossard entonces culpará a Gabriel, que es el encargado de ese pedido, y así él echará a Gabriel. Solo él puede conseguirlo.

A Damián y Digna no les parece una mala idea, pero el patriarca le dice su hijo que antes habría que hablarlo con Marta y con Andrés.

¿Qué pasará?, ¿Se llevará a cabo este plan?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Resumen

Capítulo 647 de Sueños de libertad; 14 de septiembre: Marta ofrece a Valentina convertirse en la nueva secretaria de Pablo Salazar

Tasio
Capítulo 647

El plan de Tasio para echar a Gabriel de la empresa: boicotear el pedido americano de Brossard

El hijo de Damián está dispuesto a todo con tal de pararle los pies a su primo.

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Capítulo 647

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