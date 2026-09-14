Capítulo 647
El plan de Tasio para echar a Gabriel de la empresa: boicotear el pedido americano de Brossard
El hijo de Damián está dispuesto a todo con tal de pararle los pies a su primo.
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Tasio no va a permitir que Gabriel se salga con la suya y le propone a Damián y a Digna un plan: boicotear la producción del pedido americano de Brossard para que así eso desprestigie a Gabriel.
Hugo Brossard entonces culpará a Gabriel, que es el encargado de ese pedido, y así él echará a Gabriel. Solo él puede conseguirlo.
A Damián y Digna no les parece una mala idea, pero el patriarca le dice su hijo que antes habría que hablarlo con Marta y con Andrés.
¿Qué pasará?, ¿Se llevará a cabo este plan?
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