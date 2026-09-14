“¿A ti quién te ha dicho que esta guerra ha terminado?”: Damián planta cara a Gabriel y le advierte de que no piensa rendirse

Damián no quiere renunciar al legado familiar. No puede permitir que Gabriel se salga con la suya y que la fábrica deje de producir los perfumes De la Reina.

Por eso, el empresario trata de negociar con Gabriel y de llegar a un acuerdo. Están tan desesperado que le hace una propuesta: “Pídeme lo que quieras y te lo concederé a cambio de que salves esos perfumes”.

Sin embargo, Gabriel no piensa ceder ni dar un paso atrás. El empresario le dice a su tío que ya no hay nada suyo que le interese y que ha perdido la guerra definitivamente.

Pero, Damián no piensa rendirse: “¿A ti quién te ha dicho que esta guerra ha terminado?”, le responde dejándole claro que esto no ha hecho más que comenzar.

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