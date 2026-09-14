Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta impide a Bianca que visite a Fina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Valentina estará ilusionada con la posibilidad de ascender y de convertirse en la nueva secretaria de Pablo Salazar. Sin embargo, Andrés hablará con su hermana Marta: no le parece bien que solo hayan propuesto a la joven por ser su prometida y el que dirán.

Nieves le contará a su marido la verdad sobre el pasado de Claudia mientras que la joven le confesará a su tía su temor a la que la familia Salazar no la acepte.

Por otro lado, Claudia confiesa a Manuela que teme que la familia Salazar ya no la acepte.

Begoña se derrumbará con Nieves: le duele mucho que Andrés vaya a con Valentina casarse y se quedará a dormir en casa de su amiga mientras que Beatriz conseguirá quedarse a solas con Gabriel y Juanito cumpliendo así su sueño de ser por un día como una auténtica familia.

Por otro lado, Marta impedirá que Bianca visite a Fina. La argentina le dirá que entre ellas solo existe una amistad, pero la De la Reina no se fiará de ella…

Tasio estará dispuesto a boicotear la producción de Brossard para acabar con Gabriel. Sin embargo, cuando esté dispuesto a llevarlo a cabo, Andrés intervendrá para frenarlo, justo antes de que aparezca Gabriel. ¿Lo conseguirá?

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