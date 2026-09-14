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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta impide a Bianca que visite a Fina

La De la Reina intenta frenar a la argentina. Sabe cuál es su juego con su novia y quiere evitarlo como sea.

Bianca

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Valentina estará ilusionada con la posibilidad de ascender y de convertirse en la nueva secretaria de Pablo Salazar. Sin embargo, Andrés hablará con su hermana Marta: no le parece bien que solo hayan propuesto a la joven por ser su prometida y el que dirán.

Nieves le contará a su marido la verdad sobre el pasado de Claudia mientras que la joven le confesará a su tía su temor a la que la familia Salazar no la acepte.

Por otro lado, Claudia confiesa a Manuela que teme que la familia Salazar ya no la acepte.

Begoña se derrumbará con Nieves: le duele mucho que Andrés vaya a con Valentina casarse y se quedará a dormir en casa de su amiga mientras que Beatriz conseguirá quedarse a solas con Gabriel y Juanito cumpliendo así su sueño de ser por un día como una auténtica familia.

Por otro lado, Marta impedirá que Bianca visite a Fina. La argentina le dirá que entre ellas solo existe una amistad, pero la De la Reina no se fiará de ella…

Tasio estará dispuesto a boicotear la producción de Brossard para acabar con Gabriel. Sin embargo, cuando esté dispuesto a llevarlo a cabo, Andrés intervendrá para frenarlo, justo antes de que aparezca Gabriel. ¿Lo conseguirá?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad y sé el primero en descubrir todo lo que se avecina en la serie más vista de la televisión!

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Bianca
Avance

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Valentina
Resumen

Capítulo 647 de Sueños de libertad; 14 de septiembre: Marta ofrece a Valentina convertirse en la nueva secretaria de Pablo Salazar

Tasio
Capítulo 647

El plan de Tasio para echar a Gabriel de la empresa: boicotear el pedido americano de Brossard

El hijo de Damián está dispuesto a todo con tal de pararle los pies a su primo.

Damian
Capítulo 647

“¿A ti quién te ha dicho que esta guerra ha terminado?”: Damián planta cara a Gabriel y le advierte de que no piensa rendirse

El empresario trata de negociar con Gabriel, pero él lo rechaza.

Paula y Claudia

Gabriel humilla a Paula y amenaza con despedirla: “Tú estás aquí por ser la querida de uno de los accionistas y no por tus capacidades”

Fina

Fina sorprende a Digna con una inesperada confesión: “Sospecho que ya no estoy tan enamorada de Marta como antes”

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