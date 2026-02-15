Antena3
Cihan busca al culpable de la muerte de Boran y acorrala a Demir Baybars a punta de pistola

El honor de la familia está en juego y Cihan no va a parar hasta saber qué pasó con su hermano. Tras una persecución, lo ha arrinconado en mitad del desierto para exigirle una respuesta. ¿Fue un accidente o un asesinato?

Demir y Cihan

Cihan Albora ha perdido la paciencia. Convencido de que la muerte de su hermano Boran no fue un accidente, él y sus hombres han perseguido a los Baybars hasta alcanzarlos.

El encuentro ha sido tenso desde el primer segundo: armas, gritos y un odio que viene de lejos. Cihan ha agarrado a Demir por el cuello y le ha preguntado: “¿Hiciste matar a mi hermano?”.

A pesar de tener una pistola en la frente, Demir ha provocado a Cihan de la forma más cruel. “Fuese quien fuese, bien hecho. Ojalá hubiera sido yo. Habría sido un alivio después de tanto dolor”, le ha respondido. Estas palabras han estado a punto de costarle la vida, pero Cihan, contenido por los suyos, ha decidido bajar el arma en el último segundo.

Aún así, el jefe del clan Albora lo ha dejado marchar con una advertencia: esto no ha terminado. Y mientras tanto, Alya ha llegado sola a Mardin con su hijo, convencida de que la familia estaría allí para recibirlos. Lo que no sabe es que su cuñado no ha aparecido en el aeropuerto porque estaba en medio de esa persecución.

¿Fue la muerte de Boran un accidente o alguien la planificó? El misterio no ha hecho más que empezar en En tierra lejana.

Nare

“Me pegaste embarazada”: Nare se rompe al recibir la llamada de Özkan

En tierra lejana

Nare

“Me pegaste embarazada”: Nare se rompe al recibir la llamada de Özkan

“Quiero estar entre tus brazos”: el beso frustrado de Kaya y Zerrin que confirma su amor prohibido

Fidan se niega a dar el pésame a los Albora y culpa a Sadakat: “Es un castigo divino”

“El niño se queda”: Cihan impide que Alya se marche de la mansión con su hijo

Sadakat abraza por primera vez a su nieto y acusa a Alya de la muerte de Boran

“¿Dónde te habías metido?”: Alya estalla contra Cihan en su primer cara a cara en Mardin

En plena redada policial, sin entender qué ocurría y con su hijo delante, lo último que esperaba era ver a Cihan aparecer como si nada hubiera pasado.

Cihan busca al culpable de la muerte de Boran y acorrala a Demir Baybars a punta de pistola

El honor de la familia está en juego y Cihan no va a parar hasta saber qué pasó con su hermano. Tras una persecución, lo ha arrinconado en mitad del desierto para exigirle una respuesta. ¿Fue un accidente o un asesinato?

