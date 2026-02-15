Antena3
Capítulo 1

“El niño se queda”: Cihan impide que Alya se marche de la mansión con su hijo

Alya ha intentado irse a un hotel con su hijo Cihan Deniz para alejarse de la familia de su marido, pero Cihan se lo ha impedido. El jefe del clan no está dispuesto a que su sobrino se marche de allí.

Alya y Cihan

La tensión ha estallado de nuevo entre Alya y Cihan. Cansada de las normas y del ambiente peligroso de la mansión, la mujer ha decidido marcharse con su hijo a un hotel hasta que se celebre el entierro de Boran.

Sin embargo, Cihan se ha interpuesto en sus planes y la ha llevado a un lugar apartado de la casa para dejarle las cosas claras: “¿Te vas al hotel sin consultármelo?”, le ha recriminado.

Alya le ha echado en cara el mal recibimiento de la matriarca y el miedo que siente al ver a todo el mundo armado, pero Cihan no ha dado su brazo a torcer. El líder de los Albora ha insistido en que su sobrino es “hijo de esta tierra” y que no va a permitir que duerma fuera de la mansión. Además, le ha advertido de que quedarse en un hotel es peligroso y que su deber es protegerlos a ambos.

La discusión ha subido de tono cuando Cihan ha cuestionado que Alya se quede a solas con Izzet. “No puedes quedarte en un hotel con ese hombre”, le ha soltado.

Ofendida por la insinuación, Alya le ha recordado que Izzet era el mejor amigo de Boran y le ha llamado grosero. A pesar de los gritos y del deseo de Alya de huir de Mardin, Cihan se ha impuesto una vez más: mientras estén en su tierra, ella y el niño estarán bajo su control.

Alya
En mitad del luto por Boran, la chispa entre Kaya y Zerrin ha vuelto a saltar. Los primos, que parecen arrastrar una historia de amor desde hace tiempo, se han visto a escondidas en un encuentro cargado de deseo y miedo a partes iguales.

