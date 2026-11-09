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Capítulo 685

Begoña se reúne con el falso Javier Moreno, el supuesto novio de Beatriz: “Ese niño no es hijo mío”

El impostor que han contratado Beatriz y Gabriel le deja claro a Begoña que no se va a responsabilizar de la niñera, ni del hijo que espera.

Begoña se reúne con el falso Javier Moreno, el supuesto novio de Beatriz: “Ese niño no es hijo mío”

Begoña se reúne con el falso Javier Moreno, el supuesto novio de Beatriz: “Ese niño no es hijo mío”

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Beatriz, la niñera de Begoña y Gabriel, está decidida a arruinarle la vida a Montes.

Como ella va tras su novio, Javier Moreno, para intentar que se haga cargo de la propia Beatriz y del hijo que espera, han decidido contratar un impostor para que deje su búsqueda.

El hijo que espera Beatriz es en realidad de Gabriel… ¡No de su ex novio Javier! Además, Álvaro, el que era su novio, está muerto. Beatriz lo mató en defensa propia y escondió todo con Gabriel.

Ahora, Begoña se ha citado con el impostor que han contratado Beatriz y Gabriel para que deje de hacer preguntas… El falso Javier, ha interpretado al dedillo el papel de exnovio de Beatriz.

Cuando Begoña ha intentado pedirle que se haga cargo de la niñera y el bebé que espera, él le ha dejado claro que no lo hará y que no piensa reconocer ese hijo. Dejando así a Beatriz en un papel de víctima de nuevo… ¿Consentirá ahora Begoña que siga viviendo con ellos?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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