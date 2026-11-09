Valentina se enfrenta a Tasio: “El único responsable de la desgracia de Paula, eres tú”

Valentina y Tasio han tenido un fuerte enfrentamiento. Él le ha echado en cara que haya cedido a las presiones de Damián y le haya retirado la invitación de su boda a Paula.

¡No entiende cómo una supuesta amiga se puede portar así!

Valentina le ha explicado que lo ha “pasado muy mal” por este tema y que para ella tampoco está siendo fácil. Pero no quiere que utilicen su boda como un “acto de rebeldía”. Él es un hombre casado y no sería de recibo que estuviera en su boda con Paula.

Él no ha cesado en los reproches tanto para ella como para Claudia, y las ha acusado de malas amigas.

Valentina, cansada de lo que le estaba diciendo, ha explotado: “A mí Paula me ha mentido”.

Al ver que ni si quiera eso hacía entrar en razón a Tasio, la joven, harta, le ha dicho todo lo que piensa de él: que es un egoísta, mal marido y peor amante.

¿Terminará yendo Paula a la boda de Andrés y Valentina?