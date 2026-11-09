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Capítulo 685 de Sueños de libertad; 9 de noviembre: Gabriel cede al chantaje de Cifuentes

El director de la fábrica, para salvar su puesto, ha cedido al chantaje de Félix Cifuentes y le ha pagado para comprar su silencio.

Capítulo 685 de Sueños de libertad; 9 de noviembre: Gabriel cede al chantaje de Cifuentes

Capítulo 685 de Sueños de libertad; 9 de noviembre: Gabriel cede al chantaje de Cifuentes

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como un plan ha funcionado a la perfección, una falsa reconciliación y una fuerte disputa.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Salva se ha encontrado a su padre borracho y roto de dolor en la cantina, le ha confesado que él es culpable de la muerte de su madre, ¡pero le ha perdonado! El cantinero le ha dicho que juntos trabajarán su adicción y él le ayudará.

Por otro lado, a Gabriel no le ha quedado más remedio que ceder al chantaje de Félix y ha terminado por pagarle para silenciarle. ¡Y el doble de dinero! ¿Volverá Félix Cifuentes a pedirle más dinero?

Begoña se ha visto con el impostor que han contratado Gabriel y Beatriz para hacer de Javier Moreno, el ex de la niñera. Él le ha dejado claro que no va a hacerse cargo del hijo que espera Beatriz, y Begoña se lo ha creído todo.

Después, en la casa, se ha lamentado con Beatriz de no haberla creído y han hecho las paces… ¡El plan de Beatriz y Gabriel ha salido bien! ¡Vuelven a tener a Begoña engatusada!

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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