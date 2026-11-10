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En tierra lejana | 9 de noviembre

Alya le confiesa a Cihan el futuro con el que sueña: "Quiero tener un hijo contigo"

Alya acepta que deben divorciarse, pero sueña con el día en que puedan abrazarse sin miedo y decirse lo que sienten. Incluso se imagina formando una familia con Cihan.

Alya le confiesa a Cihan el futuro con el que sueña: "Quiero tener un hijo contigo"

Alya le confiesa a Cihan el futuro con el que sueña: "Quiero tener un hijo contigo"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya tiene claro que ella y Cihan deben divorciarse, aunque eso no significa que quiera renunciar a su historia de amor. La doctora le ha recordado que su matrimonio nunca fue realmente libre y que el divorcio debe ser un mero trámite. Sin embargo, también le ha hecho una promesa: algún día volverán a estar delante de un juez y podrán abrazarse sin que nadie se lo impida.

Emocionada, ha reconocido que siempre ha deseado abrazar a Cihan, dormir entre sus brazos y decirle todo lo que siente sin tener que contenerse. Ahora espera que llegue el momento en que ambos puedan vivir su relación como desean. “En ese momento nos abrazaremos por todas las veces que no nos han dejado”, le ha prometido.

Pero sus palabras han ido todavía más allá. Alya ha dejado entrever que su sueño no es solo poder estar con Cihan libremente, sino también construir una familia a su lado. “Quizá, incluso, puede que te diga que quiero tener un hijo contigo”, le ha confesado.

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