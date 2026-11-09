El acto de amor de Miguel hacia Claudia: la acompaña a la misa por su difunto marido

Miguel es doctor, y como tal, cree en la ciencia más que en ninguna cosa. Según él le ha explicado a Claudia, para él es imposible creer: es totalmente ateo.

Esto ha llevado a la pareja a tener varios desencuentros, ya que Claudia es radicalmente lo contrario: una católica confesa, con una fuerte fe en Dios.

Después de semanas de peleas, al llegar el segundo aniversario de la muerte de Mateo, Miguel ha decidido acompañar a la joven en la misa.

Sabe que para ella es muy importante, y quiere estar a su lado… ¡Ha sido una grata sorpresa para Claudia verle allí!