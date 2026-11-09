Capítulo 685
El acto de amor de Miguel hacia Claudia: la acompaña a la misa por su difunto marido
A pesar de ser ateo y no entender lo que siente Claudia, el joven ha querido mostrarle su apoyo y acompañarla en la misa por su difunto marido, Mateo
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Miguel es doctor, y como tal, cree en la ciencia más que en ninguna cosa. Según él le ha explicado a Claudia, para él es imposible creer: es totalmente ateo.
Esto ha llevado a la pareja a tener varios desencuentros, ya que Claudia es radicalmente lo contrario: una católica confesa, con una fuerte fe en Dios.
Después de semanas de peleas, al llegar el segundo aniversario de la muerte de Mateo, Miguel ha decidido acompañar a la joven en la misa.
Sabe que para ella es muy importante, y quiere estar a su lado… ¡Ha sido una grata sorpresa para Claudia verle allí!
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