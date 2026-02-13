Antena3
Capítulo 498 de Sueños de libertad; 13 de febrero: Begoña vuelve a marcar distancias con Gabriel cuando él intenta acercarse a ella

Juanito se está recuperando de su enfermedad, pero el desprecio de Begoña hacia su marido no ha cesado pese a los intentos de Gabriel por recuperarla.

Julio Gil López
Mabel ha ayudado a Salva en la cantina, en un momento de mucho trasiego. Pese a la primera reacción de desconcierto del cantinero, se ha visto sorprendido por la destreza y el buen hacer de la pequeña de los Salazar.

Tasio continua con la aventura de ayudar a su padre, pese al encontronazo con Gabriel, a quien no le ha gustado nada que padre e hijo comiencen una andadura empresarial juntos.

Además, Tasio ha tratado de involucrar a Carmen. La empleada de la perfumería no se ha querido fiar de la proposición de Tasio, por lo que ha ido a preguntar a Marta, ¿dará su brazo a torcer?

Tras su dimisión, Luis ha planteado cambiar de aires a su mujer. El perfumista quiere emprender un nuevo negocio junto a Luz y hacerlo en Barcelona. Luis ha propuesto a Luz la idea de vender su perfumes y cremas juntos.

Por último, Damián ha querido poner en alerta a Pablo Salazar, con quien su relación se ha ido estrechando. El patriarca ha advertido de las malas intenciones de su sobrino y de la poca fiabilidad de sus acciones.

Pablo ha quedado anonadado de lo que llegó a hacer Gabriel, hasta el punto de que una de sus acciones le costó la vida a un hombre y dejó herido de gravedad a Andrés.

No te pierdas los mejores momentos en la web de Atresplayer.

