Cihan se rebela y Sadakat castiga a Nare: el bofetón que revienta la mansión Albora

La mansión de los Albora se ha convertido en una auténtica olla a presión tras el anuncio del matrimonio forzado entre Cihan y Alya. Él, que no está dispuesto a que su madre siga manejando los hilos de su destino como si fuera un títere, ha dejado clara su postura frente a toda la familia.

Cihan no entiende cómo su madre ha podido dar por sentado que aceptaría casarse con su cuñada sin ni siquiera consultarle, pero Sadakat tiene un plan mucho más retorcido: está convencida de que Alya preferirá marcharse de Mardin para siempre, aunque eso signifique dejar atrás a su propio hijo.

Sin embargo, lo que empezó como una discusión por el futuro de la familia ha terminado sacando a la luz la traición de Nare. Gracias a las cámaras de seguridad de la casa, han descubierto que ella fue quien ayudó a Alya en su huida fallida, exponiendo al pequeño Cihan Deniz al peligro de caer en manos de Demir.

La tensión ha subido de nivel cuando la matriarca, fuera de sí, le ha echado en cara a su hija que su irresponsabilidad casi provoca una tragedia irreparable. Lejos de achantarse, Nare ha respondido con rabia diciendo que, si todo hubiera salido bien, habría salvado a su hermano de volver a pasar por el "infierno" de un matrimonio sin amor al que ahora parece condenado de nuevo.

Pero Nare no se ha quedado ahí. Lejos de callarse, le ha advertido a su hermano menor, Kaya, que él será el próximo en ser sacrificado por su madre, perdiendo para siempre a su querida Zerrin. "Disfruta con orgullo de las ruinas que has creado", le ha espetado Nare a Sadakat, cansada de sus imposiciones y de sus malas decisiones.

En ese instante, Sadakat, incapaz de controlarse al oír la verdad, le ha cruzado la cara a su hija con un bofetón que ha resonado en toda la casa, sin importarle lo más mínimo que Nare está embarazada. La familia Albora se desmorona por dentro mientras intentan salvar las apariencias hacia fuera.

