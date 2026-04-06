Zerrin, acorralada entre las amenazas de su madre y la verdad que puede salvar a su Kaya: esta noche, en En tierra lejana

Fidan pierde los papeles por completo. Dispuesta a todo para separar a su hija de Kaya y las influencias de Sadakat, le hace una amenaza: si no declara que Kaya disparó a propósito, la saca de la carrera y la casa con un desconocido para mandarla lejos de allí.

"¡Me vas a obedecer!", le grita a una Zerrin que apenas puede balbucear mientras recuerda cómo Kaya se jugó la vida para protegerla de Sedat.

Pero Sadakat no se queda de brazos cruzados. Entra con Nare dispuesta a todo y defiende a su hijo con uñas y dientes: "¡Mi hijo se ha sacrificado por ti, tienes que decir la verdad!".

La tensión sube como la espuma entre insultos de "traidores" y reproches cruzados por el dinero y la casa, hasta que el escándalo obliga a Alya a intervenir. ¿Tendrá Zerrin el valor de enfrentarse a su madre para salvar al hombre que ama?

Esta noche, a las 23 horas, capítulo imperdible de En tierra lejana. Disponible también en atresplayer. ¡Te esperamos!