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En tierra lejana | 14 de abril

La cruel jugada de Mine: filtra el secreto de Boran para echar a Alya de la mansión

Alya ha descubierto el video donde su marido, antes de morir, le pide a su hermano el sacrificio más grande para proteger a su familia.

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Filtra el secreto de Boran para echar a Alya de la mansión

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La verdad ha salido a la luz de la forma más cruel. Mine, en un intento por echar a Alya de la mansión, ha ocultado un pendrive en su bolso. Sin sospechar que todos a su alrededor conocían el secreto, Alya lo ha conectado al ordenador para encontrarse cara a cara con un video de Boran grabado antes de su muerte.

Llorando, Alya ha escuchado las palabras de su marido. “Nunca temí a la muerte hasta que me casé con Alya”, confesaba un Boran emocionado, reconociendo que ella y su hijo eran lo mejor que le había pasado. Pero lo que ha terminado de romper a Alya ha sido la petición a su hermano: “Si me han matado, cásate con ella”.

Boran, consciente de que su familia correría peligro, quiso confiar su protección al único hombre capaz de mantenerlos a salvo: Cihan. Sin embargo, para Alya descubrir que todos lo sabían menos ella ha sido un golpe devastador. Lo que ella creía que era una decisión de Cihan, resulta ser el último deseo de un hombre que ya no está.

Ahora, con el corazón destrozado y sintiéndose traicionada, Alya ha descubierto toda la verdad. ¿Aceptará el destino que Boran escribió para ella y Cihan?

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