Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 1

“¿Dónde te habías metido?”: Alya estalla contra Cihan en su primer cara a cara en Mardin

En plena redada policial, sin entender qué ocurría y con su hijo delante, lo último que esperaba era ver a Cihan aparecer como si nada hubiera pasado.

Alya

Publicidad

La llegada de Alya a Mardin no podía haber sido más caótica. En el camino, cerca de la frontera, un operativo policial ha detenido el convoy para inspeccionar el ataúd donde descansa el cuerpo de Boran.

La mujer ha intentado mantener la calma frente a los agentes, sobre todo porque su hijo estaba allí. Ellos le han asegurado que se trataba de un procedimiento “habitual”, pero nada en esa situación se sentía normal para ella.

Entre el revuelo, Cihan Albora ha llegado por sorpresa con los suyos. Su sola presencia ha bastado para que el sargento diera por concluida la inspección y retirara a sus hombres sin más preguntas.

Sin embargo, Alya se ha enfadado aún más y no se ha cortado en hacérselo saber a su cuñado. “¿Dónde te habías metido y por qué demonios llegas tan tarde?”, le ha reclamado.

La tensión entre ambos se podía cortar. Cihan ha escuchado la reprimenda sin inmutarse, pero todo ha cambiado al conocer a su sobrino. Ahí ha habido diferencias por el nombre del pequeño: mientras ella insiste en llamarlo Denis, Cihan tiene claro que el niño se llama como él.

Desbordada, Alya ha insistido en enterrar a su marido ese mismo día y marcharse cuanto antes. Pero Cihan ha vuelto a imponerse: ella no es la única que toma decisiones, ni la única afectada por la muerte de Boran.

¿Podrá Alya soportar un día más en Mardin junto a los Albora, atrapada entre el duelo y un clan que no está dispuesto a ponérselo fácil?

“Creo que merece la pena esta oportunidad”: Luis y Luz se reconcilian y deciden irse a vivir a Barcelona

“Nos merecemos esta oportunidad”: Luis y Luz se reconcilian y deciden irse a vivir a Barcelona

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Alya

“No sois gente normal”: Alya se planta tras ser acusada de traicionar al hombre que amaba

Nare

“Me pegaste embarazada”: Nare se rompe al recibir la llamada de Özkan

Kaya y Zerrin

“Quiero estar entre tus brazos”: el beso frustrado de Kaya y Zerrin que confirma su amor prohibido

Fidan
Capítulo 1

Fidan se niega a dar el pésame a los Albora y culpa a Sadakat: “Es un castigo divino”

Alya y Cihan
Capítulo 1

“El niño se queda”: Cihan impide que Alya se marche de la mansión con su hijo

Sadakat y Cihan Deniz
Capítulo 1

Sadakat abraza por primera vez a su nieto y acusa a Alya de la muerte de Boran

Sadakat ha conocido por fin al hijo de Boran, el único vínculo que le queda de él. Sin embargo, el dolor la ha desbordado y ha arremetido contra Alya, a quien culpa de la muerte de su hijo.

Alya
Capítulo 1

“¿Dónde te habías metido?”: Alya estalla contra Cihan en su primer cara a cara en Mardin

En plena redada policial, sin entender qué ocurría y con su hijo delante, lo último que esperaba era ver a Cihan aparecer como si nada hubiera pasado.

Demir y Cihan

Cihan busca al culpable de la muerte de Boran y acorrala a Demir Baybars a punta de pistola

Marco H. Medina nos cuenta cómo es su personaje en Sueños de libertad: "Miguel va a descubrir muchas cosas por primera vez"

Marco H. Medina nos cuenta cómo es su personaje en Sueños de libertad: "Miguel va a descubrir muchas cosas por primera vez"

El primer mensaje de Alba Brunet tras su reincorporación a Sueños de libertad: “He vuelto a casa”

El primer mensaje de Alba Brunet tras su reincorporación a Sueños de libertad: “He vuelto a casa”

Publicidad