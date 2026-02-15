“¿Dónde te habías metido?”: Alya estalla contra Cihan en su primer cara a cara en Mardin

La llegada de Alya a Mardin no podía haber sido más caótica. En el camino, cerca de la frontera, un operativo policial ha detenido el convoy para inspeccionar el ataúd donde descansa el cuerpo de Boran.

La mujer ha intentado mantener la calma frente a los agentes, sobre todo porque su hijo estaba allí. Ellos le han asegurado que se trataba de un procedimiento “habitual”, pero nada en esa situación se sentía normal para ella.

Entre el revuelo, Cihan Albora ha llegado por sorpresa con los suyos. Su sola presencia ha bastado para que el sargento diera por concluida la inspección y retirara a sus hombres sin más preguntas.

Sin embargo, Alya se ha enfadado aún más y no se ha cortado en hacérselo saber a su cuñado. “¿Dónde te habías metido y por qué demonios llegas tan tarde?”, le ha reclamado.

La tensión entre ambos se podía cortar. Cihan ha escuchado la reprimenda sin inmutarse, pero todo ha cambiado al conocer a su sobrino. Ahí ha habido diferencias por el nombre del pequeño: mientras ella insiste en llamarlo Denis, Cihan tiene claro que el niño se llama como él.

Desbordada, Alya ha insistido en enterrar a su marido ese mismo día y marcharse cuanto antes. Pero Cihan ha vuelto a imponerse: ella no es la única que toma decisiones, ni la única afectada por la muerte de Boran.

¿Podrá Alya soportar un día más en Mardin junto a los Albora, atrapada entre el duelo y un clan que no está dispuesto a ponérselo fácil?