Mine revela el motivo oculto por el que jamás traicionará a Cihan ante Alya

Alya y Mine han tenido una conversación a solas que lo ha cambiado todo entre ellas. La doctora, que estaba convencida de que su compañera era una espía, se ha encontrado con una confesión que no esperaba.

Mine le ha contado que llegó a Mardin sola y desesperada porque su hija necesitaba un trasplante de riñón urgente. Según lo que le ha contado, fue Cihan quien movió cielo y tierra para salvar a la pequeña: "Si no fuera por él, mi hija no estaría viva", ha asegurado.

Con este relato, Mine ha conseguido que Alya sienta lástima y entienda por qué le es tan leal a la familiaAlbora. La doctora ha bajado la guardia y ha llegado a pedirle un favor personal: que no le cuente a Cihan ni a su suegra todo lo que ella hace en el hospital. "Sé que intenta protegerme, pero no quiero que me vigilen día y noche".

Sin embargo, la paz ha durado poco. La tensión ha vuelto cuando Mine ha sacado el tema de Demir, el enemigo de los Albora y dueño del hospital. Alya se ha sentido atacada y le ha parado los pies de inmediato, harta de que siempre haya alguien controlando sus movimientos. "Será mejor que no sigas por ahí, Mine", le ha advertido, sin imaginar que la mujer que tiene delante es la pieza clave de la doble vida de Cihan.