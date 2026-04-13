Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Britney Spears

Britney Spears toca fondo y decide ingresar en un centro de rehabilitación voluntariamente

La cantante estadounidense ha decidido dar un paso al frente e ingresar por voluntad propia en un centro de rehabilitación para poder superar sus problemas con el consumo de sustancias.

Foto de archivo de Britney Spears

Foto de archivo de Britney SpearsEuropa Press

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

Desde comienzos de 2026, Britney Spears ha vuelto a tener comportamientos preocupantes que hacen ver que la cantante está pasando por una etapa de inestabilidad. El principal foco de atención en ella en los últimos meses fue el pasado 4 de marzo cuando la detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol en California.

Ingreso voluntario

En los últimos años la cantante ha tenido actos que aumentan cada vez más la preocupación por su salud. Tras perder la custodia de sus hijos, estar bajo la tutela de su padre por problemas de salud mental sin libertad y el consumo de sustancias, Britney lleva siendo el foco mediático muchos años y no precisamente por su carrera musical.

Es por eso que ella misma ha decidido ingresar en un centro de rehabilitación voluntariamente con el objetivo de superar sus problemas con el consumo, una decisión que llega después de una recaída que ha encendido las alarmas en su entorno más cercano. La cantante ha reconocido la gravedad de su situación y ha aceptado recibir ayuda profesional tras un periodo complicado.

Reencuentro con su hijo

En paralelo, Britney ha retomado contacto con uno de sus hijos, Sean Preston, un momento muy significativo en su ámbito familiar, que podría haber influido positivamente en su proceso de estabilidad emocional. La relación entre ellos siempre había sido tensa, pero en marzo hicieron un viaje en yate, después del arresto de ella por conducir ebria.

Con este ingreso, la cantante inicia una nueva etapa centrada en su bienestar, con la intención de dejar atrás los problemas y reconstruir su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El boom de las golosinas entre adultos: una tendencia que nunca pasa de moda

Golosinas

Publicidad

Sociedad

Foto de archivo de Britney Spears

Britney Spears toca fondo y decide ingresar en un centro de rehabilitación voluntariamente

Herido muy grave un hombre de 55 años tras ser apuñalado en el tórax y abdomen

Herido muy grave un hombre de 55 años tras ser apuñalado en el tórax y abdomen en Getafe

Muere el niño de 9 años atropellado el pasado viernes en Triana

Muere un niño de 9 años atropellado el pasado viernes en Triana, Sevilla

Se busca a Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo
CASO TRASPINEDO

Bajo una trampilla debajo de las camas, así encontraron el zulo del caso Traspinedo

Agentes de la Policía Nacional en Valencia
Suceso

Detenido un hombre en Córdoba después de, presuntamente, matar a una mujer y atrincherarse en su vivienda

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 13 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 13 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Lleida

Muere tras precipitarse de un tercer piso en lo que "podría" ser una pelea con compañeros de piso en Lleida

La víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.

Beso

Día Internacional del Beso: qué ocurre en tu cuerpo cuando besas y por qué es tan importante

Golosinas

El boom de las golosinas entre adultos: una tendencia que nunca pasa de moda

Efemérides de hoy 13 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 13 de abril?

Efemérides de hoy 13 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 13 de abril?

Publicidad