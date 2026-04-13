Britney Spears toca fondo y decide ingresar en un centro de rehabilitación voluntariamente

Desde comienzos de 2026, Britney Spears ha vuelto a tener comportamientos preocupantes que hacen ver que la cantante está pasando por una etapa de inestabilidad. El principal foco de atención en ella en los últimos meses fue el pasado 4 de marzo cuando la detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol en California.

Ingreso voluntario

En los últimos años la cantante ha tenido actos que aumentan cada vez más la preocupación por su salud. Tras perder la custodia de sus hijos, estar bajo la tutela de su padre por problemas de salud mental sin libertad y el consumo de sustancias, Britney lleva siendo el foco mediático muchos años y no precisamente por su carrera musical.

Es por eso que ella misma ha decidido ingresar en un centro de rehabilitación voluntariamente con el objetivo de superar sus problemas con el consumo, una decisión que llega después de una recaída que ha encendido las alarmas en su entorno más cercano. La cantante ha reconocido la gravedad de su situación y ha aceptado recibir ayuda profesional tras un periodo complicado.

Reencuentro con su hijo

En paralelo, Britney ha retomado contacto con uno de sus hijos, Sean Preston, un momento muy significativo en su ámbito familiar, que podría haber influido positivamente en su proceso de estabilidad emocional. La relación entre ellos siempre había sido tensa, pero en marzo hicieron un viaje en yate, después del arresto de ella por conducir ebria.

Con este ingreso, la cantante inicia una nueva etapa centrada en su bienestar, con la intención de dejar atrás los problemas y reconstruir su vida.

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