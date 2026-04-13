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Capítulo 538 de Sueños de libertad; 13 de abril: Pablo se desahoga con Miguel y cuenta todo sobre su idilio con Marisol

La hija pequeña de los Salazar ha pedido a su padre que sea sincero con el médico mayor para evitar que se marche de casa.

Pablo se abre a Miguel y cuenta todo sobre su idilio con Marisol

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María Sicilia Fernández
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

¡Damián y los De la Reina por fin han tenido algo que celebrar! Y es que, Tasio le sorprendido a su padre con una gran noticia sobre la nueva empresa de productos de limpieza.

Mientras tanto, el rechazo de Julia sigue causando estragos al patriarca y a su mujer, quien le ha pedido a Begoña que ayude a la pequeña a entender la situación y a que se reconcilie con su abuelo. ¿Logrará conseguirlo?

¡Malas noticias para Beatriz! A pesar de que la joven ha intentado engañar Pelayo sobre su pasado en México, el político ha descubierto que no existe ningún registro de vuelo a nombre de “Antonia Lafuente”. ¿Estará más cerca de desenmascararla?

Mientras tanto, la exmujer de Gabriel ha descubierto que él y Begoña duermen en habitaciones separadas y que nada de su matrimonio es como aparenta ser

En otro orden de cosas, Claudia ha vivido un duro golpe cuando se ha lanzado a besar a Salva, quien le ha confesado que está enamorado de otra mujer. ¿Qué ocurrirá cuando la dependienta descubra que se trata de Mabel?

Finalmente, la pequeña de los Salazar ha exigido a su padre que cuente a Miguel todos los detalles de su aventura con Marisol. Finalmente, el director financiero ha terminado por acceder y ha rogado a su hijo que no se marche de casa.

No te pierdas nada sobre la serie más vista de la televisión en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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Pablo se abre a Miguel y cuenta todo sobre su idilio con Marisol

Capítulo 538 de Sueños de libertad; 13 de abril: Pablo se desahoga con Miguel y cuenta todo sobre su idilio con Marisol

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