Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés se sincera con Begoña sobre su historia con Valentina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Nieves le pedirá a su hijo que no se marche de casa y hará hasta lo imposible por impedirlo. Él seguirá muy enfadaod con su padre y no podrá perdonarle su traición.

Julia recibirá la carta de su abuelo, pero no querrá leerla. Manuela le pedirá a la pequeña que la lea...¿lo conseguirá?

Pelayo confirmará que Antonia es una impostora cuando reciba unos documentos de México...¿quién es en realidad esa mujer?

Además, Salva tratará de declararse a Mabel, pero la llegada de David lo interrumpirá, para tranquilidad de la chica. Después, Mabel se desahogará con Valentina: es ella la chica que le gusta a Salva, no debe enterarse Claudia.

Andrés le contará a Marta que Gabriel le vió con Valentina en el despacho y que tiene miedo de que pueda hacerles deaño con esa información.

Por eso, decidirá adelantarse y contarle a Begoña que está comenzando una relación con otra mujer. Por su parte, la enfermera se sincerará y le dirá que sabe que se trata de Valentina. Con pena y resentimiento, Begoña le animará a seguir adelante porque necesita ser feliz.

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