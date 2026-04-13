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Capítulo 538

Beatriz descubre que Begoña y Gabriel duermen en habitaciones separadas, mientras Pelayo avanza con su investigación

La exmujer de Gabriel ha conseguido un hallazgo interesante para su chantaje, pero no sabe que Pelayo está investigando cuál es su verdadera identidad.

Beatriz descubre que Begoña y Gabriel duermen en habitaciones separadas

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María Sicilia Fernández
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Desde que Beatriz es la niñera de Juanito y se ha “infiltrado” en la casa de Gabriel y Begoña, ha descubierto que su matrimonio no es tan perfecto como creía cuando llegó a Toledo.

La joven los ha escuchado discutir y no ha podido evitar acercarse para conocer la razón de esta diputa. Ha sido entonces cuando ha descubierto que no duermen juntos, sino en habitaciones separadas.

Mientras tanto, en la casa de los De la Reina, Pelayo ha continuado con su investigación acerca de la misteriosa “Antonia Lafuente”.

El político pidió que buscaran en los registros del vuelo a España este nombre, pero le han comunicado que no figura nadie a ese nombre. ¿Descubrirá la verdadera identidad de Beatriz?

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