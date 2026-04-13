Así ha rendido homenaje Euphoria a Eric Dane en el estreno de su temporada 3 (sin spoilers)

Euphoria ha vuelto cuatro años más tarde con su temporada 3, y muchas cosas han cambiado desde la última vez que despedimos a estos personajes.

El duelo más reciente es el fallecimiento de Eric Dane el pasado febrero, con 53 años, por una insuficiencia respiratoria consecuencia de la ELA que padecía.

El actor se encontraba rodando dicha temporada en sus últimas semanas, por lo que tendrá alguna aparición en la serie de HBO. Ahora que se ha estrenado el primer episodio, los responsables no han querido dejar pasar la oportunidad de rendirle un homenaje.

Al comienzo del capítulo, aparece el mensaje "En memoria de Eric Dane 1972-2026", junto a una foto del actor.

También en los créditos hubo momento para recordar, tanto a Dane como a Angus Cloud, otro de los actores que murió trágicamente en 2023 por una sobredosis accidental, con solo 25 años. Así como al productor ejecutivo Kevin Turen que también falleció en 2023.

El creador de la serie ha explicado cómo abordarán en la trama la muerte de Angus, pues su personaje iba a ser la "columna vertebral" que iba a unir la temporada 3 en un primer momento.