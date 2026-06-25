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En tierra lejana | 23 de junio

Sahin planta cara a Demir y se niega a entrar en el negocio de Ecmel: "No pienso hacer esto"

El hijo de Ecmel ha dejado claro que no está dispuesto a seguir el mismo camino que su padre. Ni las presiones de Demir ni las promesas de dinero han conseguido hacerle cambiar de opinión.

Sahin planta cara a Demir y se niega a entrar en el negocio de Ecmel: "No pienso hacer esto"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ecmel ha aprovechado una reunión en prisión para hablar del futuro de Sahin y de los acuerdos que Demir está cerrando con distintas familias de la región. Según ha explicado, ya tienen pactos con varios clanes para transportar mercancía por sus territorios y esperan seguir ampliando el negocio en los próximos meses.

La idea era que Sahin empezara a implicarse poco a poco. Ecmel le ha explicado que trabajaría con Demir y que recibiría un porcentaje de los beneficios. Sin embargo, la respuesta de su hijo ha sido clara. "No te hagas ilusiones. No pienso hacer esto", le ha dicho.

Demir ha intentado hacerle cambiar de opinión recordándole que incluso los Albora mantienen acuerdos con otras familias de la zona. Pero Sahin ha dejado claro que existe una gran diferencia. Según él, Cihan nunca permite el tráfico de drogas ni de armamento pesado a través de sus tierras y él tampoco está dispuesto a participar en ese tipo de negocios.

Las palabras de Sahin no han gustado nada ni a Demir ni a Ecmel. Ambos le han advertido de que nadie querrá trabajar con él si pone tantas condiciones. Aun así, el joven se ha mantenido firme y ha asegurado que ya hay familias interesadas en colaborar bajo sus normas.

Ni las presiones de su padre ni los planes de Demir han conseguido moverlo un centímetro. Sahin ha demostrado que está dispuesto a enfrentarse a cualquiera con tal de mantenerse fiel a sus principios.

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