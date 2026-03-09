Antena3
¡Cazado!: Oskan queda en evidencia como el chivato de los Baybars

Ya no hay dudas: él es el topo que le cuenta todo a Demir Baybars. Nare no puede creer que el hombre con el que duerme sea el que los está vendiendo a todos.

¡Se acabó la careta de Oskan! Sahin y Kaya han llegado a la mansión con el marido de Nare a rastras después de darle una paliza. Le han dicho la verdad: Oskan es el chivato que le contó a Demir Baybars todo sobre los planes de boda de Alya y Cihan.

Kaya estaba fuera de sí y ha tenido que ser contenido para no terminar con él allí mismo. "Debería haberte dado de comer a los cuervos", le ha gritado a su cuñado. A pesar de sus súplicas a Nare asegurando que él no ha hecho nada malo, las pruebas son claras: trabaja para el enemigo y ha traicionado a su propia familia.

Sahin no ha podido ocultar su desprecio al ver cómo Oskan intentaba dar pena a su mujer. Le ha exigido que deje de mentir antes de que la situación pase a mayores y le ha recordado a Nare que no puede ser tan buena con alguien que la está vendiendo por la espalda. Para Sahin, tener a Oskan cerca es un peligro que ella no debería correr más.

Antes de irse, Sahin ha aprovechado para dejarle las cosas claras a Nare, dejando ver lo que siente por ella. Le ha confesado que, aunque no quería impedir que Kaya lo matara, lo ha hecho por ella, pero le ha advertido que si decide seguir con un hombre así, acabará sufriendo. "Espero que no te haga daño", le ha dicho.

Se acabó la obediencia. Demir se ha plantado ante Nadim y le ha dejado claro que no piensa seguir sus órdenes. El joven está decidido a tomar el mando y destruir a Cihan, cueste lo que cueste.

