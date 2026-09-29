Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 658

“A nuestro ritmo”: Miguel y Claudia dejan atrás sus diferencias y comienzan una nueva etapa en su relación

La pareja por fin se reconcilia dejando claro que no tienen prisa y que quieren que su relación sea auténtica.

“A nuestro ritmo”: Miguel y Claudia dejan atrás sus diferencias y comienzan una nueva etapa en su relación

“A nuestro ritmo”: Miguel y Claudia dejan atrás sus diferencias y comienzan una nueva etapa en su relación

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

Miguel y Claudia están un poco distanciados desde que su cita romántica en casa acabó en desastre total cuando Miguel abordó el tema de intimar de una forma muy abrupta y provocando que la joven saliese de allí huyendo.

Ahora por fin la pareja se ha sentado a hablar. Claudia se sincera con Miguel y le dice que no quiere que su relación esté todo preparado, si no que prefiere que todo fluya: “Hay que dejarse llevar”.

El doctor le dice que él no tiene ninguna prisa, pero que creía que es lo que ella quería y que quería estar a la altura.

Finalmente, ambos acuerdan seguir adelante con su relación, pero a su ritmo, sin prisas y que todo vaya con naturalidad.

La pareja sella su reconciliación con un apasionado beso. ¡Nos encanta #Claumi!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Damián, orgulloso al ver que Marta no piensa rendirse en esta guerra contra Gabriel: “Vamos a luchar”

Damián, orgulloso al ver que Marta no piensa rendirse en esta guerra contra Gabriel: “Vamos a luchar”

Los trabajadores de la fábrica sorprenden a Andrés y a Marta con una emotiva despedida entre lágrimas y aplausos

Los trabajadores de la fábrica sorprenden a Andrés y a Marta con una emotiva despedida entre lágrimas y aplausos

“A nuestro ritmo”: Miguel y Claudia dejan atrás sus diferencias y comienzan una nueva etapa en su relación

“A nuestro ritmo”: Miguel y Claudia dejan atrás sus diferencias y comienzan una nueva etapa en su relación

Marta, rota, se desahoga con Digna, ¡se siente traicionada por Fina!
Capítulo 658

Marta, rota, se desahoga con Digna, ¡se siente traicionada por Fina!

El regalo de Ilkim despierta el recuerdo más triste de Kader
El secreto | Capítulo 4

El regalo de Ilkim despierta el recuerdo más triste de Kader

Paula Echevarría en A la deriva
¡Gran elenco!

Las caras de A la deriva que seguro que reconoces de otras grandes series de Antena 3

El reparto de A la deriva está lleno de caras muy conocidas por los espectadores de Antena 3. Velvet, Gran Hotel o Sin identidad son algunas de las series en donde hemos visto a sus actores.

Esta noche, en En tierra lejana: el secuestro de Zerrin se convierte en una lucha por sobrevivir
Avance

Esta noche, en En tierra lejana: el secuestro de Zerrin se convierte en una lucha por sobrevivir

El padre de Hamada cae en la emboscada que le tiende Ecmel, pero consigue escapar con Zerrin. La joven aprovecha un descuido para liberarse de sus ataduras y se enfrenta a su secuestrador, poniendo de nuevo su vida en peligro.

Así vive doña Inés el arranque de La Deslumbrante

"Va encontrando afinidad en las trabajadoras": así vive doña Inés el arranque de La Deslumbrante

Ecmel descubre quién tiene secuestrada a Zerrin y decide callarse para culpar a sus sobrinos

Ecmel descubre quién tiene secuestrada a Zerrin y decide callarse para culpar a sus sobrinos

Cihan, destrozado ante Sadakat, le confiesa

Cihan, destrozado ante Sadakat, le confiesa: “Te has vuelto igualita a Ecmel”

Publicidad