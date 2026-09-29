“A nuestro ritmo”: Miguel y Claudia dejan atrás sus diferencias y comienzan una nueva etapa en su relación

Miguel y Claudia están un poco distanciados desde que su cita romántica en casa acabó en desastre total cuando Miguel abordó el tema de intimar de una forma muy abrupta y provocando que la joven saliese de allí huyendo.

Ahora por fin la pareja se ha sentado a hablar. Claudia se sincera con Miguel y le dice que no quiere que su relación esté todo preparado, si no que prefiere que todo fluya: “Hay que dejarse llevar”.

El doctor le dice que él no tiene ninguna prisa, pero que creía que es lo que ella quería y que quería estar a la altura.

Finalmente, ambos acuerdan seguir adelante con su relación, pero a su ritmo, sin prisas y que todo vaya con naturalidad.

La pareja sella su reconciliación con un apasionado beso. ¡Nos encanta #Claumi!